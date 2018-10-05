INTERPOL Başkanı Meng kayıp



İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'ün başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

64 yaşındaki INTERPOL Başkanı Hongwei Meng, geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti.

O tarihten bu yana haber alınamayan başkanın eşi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı.

FRANSA'DA AİLESİYLE YAŞIYOR

Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

Hongwei Meng, Kasım 2016'da INTERPOL başkanı seçilmişti.

(REUTERS)