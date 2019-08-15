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  3. İnternette bulduğu tarifle pişirdiği yumurta neredeyse kör ediyordu

İnternette bulduğu tarifle pişirdiği yumurta neredeyse kör ediyordu

İnternette bulduğu tarifle pişirdiği yumurta neredeyse kör ediyordu

İngiltere’de bir kadın, internette bulduğu tarifle pişirmeye çalıştığı yumurta yüzünden neredeyse kör oluyordu.

The Sun’ın aktardığına göre, Worcestershire bölgesindeki Redditch kentinde yaşayan 22 yaşındaki Bethany Rosser’in internette bulduğu tarifte, yumurtanın önce tuzlu suda bekletilmesi, ardından mikrodalga fırında pişirilmesi tavsiye ediliyordu. Tuzlu suyun yumurta kabuğunun patlamasına izin vermeyeceği iddia ediliyordu.

Rosser, “Tarife göre, yumurtanın 6 ilâ 8 dakika arasında pişirilmesi gerekiyordu. Ne olur ne olmaz 6 dakika sonra çıkardım” dedi.

Genç kadın, mikrodalga fırını açında yumurta patladı.

Yüzü yanan Rosser, hemen yardım çağırdı. Yüzünde ciddi yanıklar oluşan kadının sağ gözü şimdi kötü görüyor.

Doktorlar, genç kadının yeniden eskisi gibi görebileceğine garanti vermiyor.

Rosser, yaşadığını, hayatının en kötü ve en korkunç günü olarak nitelendirdi.

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