İngiltere'de Brexit ısrarı nedeniyle İngiliz Sterlin'i bir ayda 3,5 değer kaybertti

Sterlin/Dolar kuru 1,22'nin, Sterlin/Euro kuru 1,10'un, Sterlin/TL kuru 6,80'in altına indi. Sterlin'in dolar karşısında bir aylık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5. Sterlin/Dolar kuru 1,2152 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. İngiltere'nin AB üyeliğinin oylandığı 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumu öncesi Sterlin/Dolar kuru 1,48'di.

'AB'DEN ANLAŞMA OLMADAN AYRILMA ARTIK ÇOK GERÇEK BİR OLASILIK'

İngiltere'de geçen hafta Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve ülkenin yeni başbakanı olan Boris Johnson, kampanyası süresince göreve gelmesi halinde AB'den 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan ayrılacaklarını söylemişti. Boris Johnson, göreve seçildikten sonra da AB'den anlaşma olmadan ayrılmanın "artık çok gerçek bir olasılık" haline geldiğini vurguluyor. Diğer hükümet yetkililerinden de benzer açıklamalar geliyor.

İngiltere'de Pazartesi günü Başbakanlık sözcülerinden biri, eski başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı ancak parlamentoda 3 kez reddedilen anlaşmanın İrlanda sınırı sorunuyla ilgili "backstop" düzenlemesinin iptalini talep etmiş, aksi halde AB ile yeniden müzakere sürecine girilmeyeceğini kaydetmişti. Sözcü, AB'nin İngiltere ile yeniden müzakere yapmak istemediğini vurgulayarak, "31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağımızı ve Brexit'in bu şekilde gerçekleşeceğini varsaymamız gerekiyor" demişti.

BACKSTOP NEDİR?

"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını; sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağladı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalanacağından; hem İngiltere hükümetini hem AB'yi hem İrlanda Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunması gerekiyor. Brexit sürecinin bugün itibarıyla çeşitli senaryolara açık olmasının en önemli nedeni de bu.

(BBC)