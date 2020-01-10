İngiltere'den vatandaşlarına uyarı: İran'a giden uçağa binmeyin

Raab, uçağın İran tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğu bilgisiyle bölgede artan gerilime dikkat çekti.

Bu nedenle "İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'a giden veya İran'dan kalkan uçaklara binmemeleri" bulunan Raab, "Uçağın düşmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için acilen tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." dedi

Ukrayna uçağı Tahran'da düşmüştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, ABD'nin Irak'taki üssünü vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu belirtmişti.

AA