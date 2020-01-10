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  3. İngiltere'den vatandaşlarına uyarı: İran'a giden uçağa binmeyin

İngiltere'den vatandaşlarına uyarı: İran'a giden uçağa binmeyin

İngiltere'den vatandaşlarına uyarı: İran'a giden uçağa binmeyin

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesinin ardından, vatandaşlarını, İran'a giden veya bu ülkeden kalkan uçaklara binmemeleri konusunda uyardı.

Raab, uçağın İran tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğu bilgisiyle bölgede artan gerilime dikkat çekti.

Bu nedenle "İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'a giden veya İran'dan kalkan uçaklara binmemeleri" bulunan Raab, "Uçağın düşmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için acilen tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." dedi

Ukrayna uçağı Tahran'da düşmüştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, ABD'nin Irak'taki üssünü vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu belirtmişti.

AA


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