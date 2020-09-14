14 Eylül 2020 Pazartesi 15:26 | Son Güncelleme:
İngiltere'den sürücülerle ilgili yeni tasarı: Telefonla konuşurken ölüme neden olana ömür boyu hapis cezası
AA
İngiltere, sürücülerle ilgili sert cezaların uygulanmasını içeren yeni yasa tasarısını Parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Tasarıya göre, telefon kullanırken birisinin ölümüne neden olan sürücülere ömür boyu hapis cezası verilecek.
İngiltere, gelecek yılın başında, telefon kullandığı ya da hız yaptığı için ölüme neden olan sürücülere sert cezaların uygulanmasını içeren yasa tasarısını Parlamentoya sunacak. Yasa tasarısına göre, telefon kullandığı, aşırı hız yaptığı ya da hız yarışına girdiği için ölüme neden olan sürücüler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.
AA'nın BBC News'ten aktardığı habere göre, uyuşturucunun etkisiyle ölüme sebebiyet veren sürücülere de ömür boyu hapis cezası verilecek.
Ülkede mevcut yasalara göre bu suçları işleyenlere, 14 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.
Tasarıya göre, dikkatsizlik nedeniyle başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olan sürücülere de hapis cezası verilecek.