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12 Ekim 2020 Pazartesi 23:51 | Son Güncelleme:

İngiltere'de yeni önlem! En fazla iki aile görüşebilecek

İngiltere'de yeni önlem! En fazla iki aile görüşebilecek

Koronavirüste vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken, kısıtlamalar da birbiri ardına gelmeye başladı.

Üçüncü aşamanın devreye sokulacağı Liverpool’da, bir ev halkı ancak belirledikleri diğer bir ev halkıyla sosyalleşebilecek. Ulaştırma, okul, iş ve transit geçiş özelinde sınırlanacak. Kent dışından kişilerin şehirde kalışına izin verilmeyecek. İki numaralı aşamada ise insanlardan kilit önemde olmayan ulaşımı sonlandırmaları istenecek. Birinci aşama ise, şu anda İngiltere’de ulusal çapta uygulanan sınırlamaları içeriyor.

BARLAR 22’DE KAPANACAK

Buna göre farklı evlerden en fazla 6 kişi kapalı ya da açık ortamda bir arada olabiliyor. Barlar ve restoranlar saat 22.00’de kapatılıyor. Grup halinde yapılan sporlara yalnızca açık havada izin verilirken, düğün törenlerinde ise en fazla 15 davetliye müsaade edilecek.

PARTİLER YASAKLANIYOR

İTALYA: Sağlık Bakanı Roberto Speranza çocuk ya da yetişkin ayırt etmeksizin partilerin yasaklanabileceğini, başkent Roma’da restoran ve barların çalışma saatlerine düzenleme getirilebileceğini söyledi.

İSPANYA: Şehirdışına çıkışlar zorunlu haller dışında yasaklanırken, restoran, bar ve mağazalara 15 günlük kısıtlama getirildi.

GECE HAYATINA SINIRLAMA

ALMANYA: Berlin’de pek çok mağaza, restoran ve bara saat 23.00 ila 06.00 arası kapalı kalma şartı koyuldu. Köln ve Frankfurt’ta da benzer kısıtlama getirilirken, saat 22.00’den sonra alkol satışı yasaklandı. Kısıtlamaların en az 31 Ekim’e kadar süreceği belirtiliyor. 

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