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  3. İngiltere'de son 24 saatte 412 kişi hayatını kaybetti
27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:07 | Son Güncelleme:

İngiltere'de son 24 saatte 412 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 412 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 412 artışla 37 bin 460'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 412 artışla, 37 bin 460'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 117 bin 13 testle 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 267 bin 240 oldu.

İngiltere’de toplam test sayısı da 3 milyon 798 bin 490’a çıktı.


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