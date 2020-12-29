İngiltere'de sağlık sistemi çökebilir

İngiltere’de yayınlanan Times gazetesinde yer alan bir habere göre, üst düzey sağlık yetkilileri hızla yayılan koronavirüs mutasyonu nedeniyle, Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’in hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Başkent Londra’daki doktorların, hastanelerinin bir “savaş alanını” andırmaya başladığını söylediği, Galler’deki yetkililerin ise, yoğun bakım servislerinde çalışma tecrübesi olan herkese, gelip duruma yardım etmeleri çağrısında bulunulduğu kaydediliyor.

AŞIDA ÖNCELİK İÇİN 2 BİN POUND



İngiliz Sunday Times’a konuşan bazı yetkililer ve özel sağlık kliniklerinin sahipleri varlıklı kişilerin 2..000 İngiliz poundu önererek koronavirüs aşısını önce olmak istediklerini söyledi. Özel sağlık kliniği sahibi Dr. Roshan Ravindran, “Ülkenin kuzeyindeki zengin ve ünlü kişiler bizimle irtibata geçmeye başladı. Bir kişi ‘Size aşı için 2.000 pound veririm’ teklifinde bile bulundu” dedi.

OCAK VE ŞUBAT KRİTİK



Kraliyet Cerrahlar Birliği’nden Michael Griffin “Ocak ve şubat ayları kritik olacak” dedi. Griffin, en sıkı önlem uygulaması olan 4. aşama önlemlerin ülke çapında uygulanmasının, “bulaşmaları önlemek, ve hastane yatışları ile ölümleri azaltmak için muhtemelen en güvenli yol duğunu” söyledi.

MUTASYONU ANLATTI: KORKUNÇ BİR AĞRI BAŞLADI



Mutasyona uğrayan koronavirüsün bulaştığı İngiliz TV kanalı Channel 4’ün düzenli spor yapan 44 yaşındaki haber müdürü Louisa Compton, hastalığın üçüncü gününde hayatının en korkunç baş ağrısı ile uyandığını anlattı. 10’uncu günde banyoda fenalaşarak bayıldığını ve ambulansın geldiğini söyleyen Compton, “Kısaca söylemek isterim ki bu hastalık çok şiddetli ve korkutucu ve ben bu hastalığı yine daha hafif geçirdiğimin de farkındayım” yorumunu yaptı.