Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6362
  • 6,3505
  • 259.578
  • 102536
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

İngiltere´de modifiyeli otomobiller ile düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kaza, Londra´nın kuzeyindeki Stevenage bölgesindeki Mokswood otoyolunda yerel saatle 21.45 sıralarında meydana geldi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otoyola soldan giriş yapan bir otomobile aynı şeritten hızla gelen diğer otomobilin çarptığı, ardından yol kenarında bulunan kalabalığın panik yaşadığı görüldü.

Yerel medya, çarpışma sonucu otomobillerden birinin kontrolden çıkarak, yol kenarında etkinliği izleyen kişilerin arasına daldığını ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazada yaralananların bir kısmının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>Milli SİHA Bayraktar TB2 havada kalma rekoru kırdı.</p>

Milli SİHA Bayraktar TB2´den Havada Kalma Rekoru

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde

Süper Lig'de forma giymiş yıldız futbolcular