İngiltere'de kuş gribi alarmı: Binlerce hindi itlaf edilecek

İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan bir hindi çiftliğinde kuş gribi salgını patlak verdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss yaptığı açıklamada, Northallerton yakınlarındaki bir çiftlikte kuş gribi görüldüğünü doğrulayarak, salgını durdurmak için çiftlikteki 10 bin 500 hindinin itlaf edileceğini söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı Birimi (PHE) tarafından yapılan açıklamada ise, salgının halk sağlığına yönelik bir risk taşımadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 146 bin tavuğun, Güney Kore’de 390 binden fazla tavuk ve ördeğin itlaf edileceği belirtilmişti.