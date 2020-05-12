İngiltere'de Kovid-19 salgınında son durum

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi.

Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.