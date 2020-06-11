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  3. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu
11 Haziran 2020 Perşembe 16:29 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

Son Dakika Haberleri.. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 41 bin 279'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 151 artışla 41 bin 279'a ulaştı. Ülkede 1266 yeni vakayla toplam vaka sayısı 291 bin 409'a çıktı.

Toplam test sayısı ise dün yapılan 197 bin 7 testle 6 milyon 240 bin 801 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

- HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

- NORMALLEŞME ADAMLARI

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

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