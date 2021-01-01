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01 Ocak 2021 Cuma 20:32 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 74 bini geçti

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 74 bini geçti
DHA

İngiltere'de yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durum açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 613 artarak toplam 74 bin 125'e ulaştı.

İngiltere’de son 24 saatte 53 bin 285 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. 

DHA'da yer alan habere göre, İngiltere’de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.

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