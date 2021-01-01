İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 74 bini geçti

İngiltere’de son 24 saatte 53 bin 285 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

DHA'da yer alan habere göre, İngiltere’de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.