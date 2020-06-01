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  3. İngiltere'de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:14 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi

İngiltere'de koronavirüse karşı 5 farklı ilaç denemesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgına karşı araştırma yapan bilim insanlarının, 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlık yapıldığını ve İlaç denemeleri için gönüllü insan arandığı duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Salgında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, salgına karşı üzerine araştırma yapan bilim insanlarının, 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu. Söz konusu ilaçların denemelerinin yapıldığı COVID-19 Araştırma ve Geliştirmesini Hızlandırma Programı’nda (ACCORD), çok sayıda bilim insanının yanı sıra, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) bağlı Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün (NIHR), İngiltere Araştırma ve Yenilikçilik’in de yer aldığı ifade edildi.

İLK DENEME BÜYÜK KENTLERDE

İlaç denemelerinin başta başkent Londra olmak üzere Liverpool, Manchester, Leeds, Leicester ve Glasgow’daki büyük hastanelerde yapılacağı aktarıldı. ACCORD’un akademi kadrosunda yer alan Profesör Tom Wilkinson, “Hastalığın şiddetini azaltabilecek, süresini kısaltabilecek ve hastaların yoğun bakıma girmesini engelleyebilecek bir ilaç arıyoruz” dedi.

(DHA)


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