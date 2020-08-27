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  3. İngiltere'de koronavirüs salgınında son 77 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:49 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 77 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı!

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 77 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı!
AA

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 77 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 1522 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURMUŞTU

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil inceleme çağrısında bulunmuştu. Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanması 17 Temmuz'dan bu yana durdurulmuştu.

Günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.

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