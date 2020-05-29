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  3. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bini aştı!
29 Mayıs 2020 Cuma 19:07 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bini aştı!

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bini aştı!

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 324 artışla 38 bin 161'e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 38 bin 161’e çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2 bin 95 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 271 bin 22’ye yükseldi.

Son bir günde 131 bin 458 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 4 milyon 43 bin 686 olarak açıklandı.


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