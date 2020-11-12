İngiltere'de koronavirüs aşı sıralaması planlandı: Kraliçe 2. Elizabeth ikinci grupta

İngiltere'de koronavirüs aşısının hazır olması durumunda eylem planı belirlendi. Plana göre Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu gerekçesiyle ikinci grupta yer alıyor.

Peki koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak?

Koronavirüs aşı çalışmaları pek çok ülkede devam ediyor. Ancak aşının bulunması kadar, dağıtımı ve uygulanış biçimi de önem arz ediyor.

Dolayısıyla aşının bulunması halinde uygulanacak olan eylem planının da şimdiden belirlenmesi gerekiyor.

İngiltere'de koronavirüs aşısına yönelik eylem planı açıklandı. Plana göre, yaşlılar öncelikli olacak; siyasi hiyerarşi ise dağıtımda yönlendirici bir etken olmayacak.

İngiltere Başhekim Yardımcısı Profesör Jonathan Van Tam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelik listemizin en başında bakım evi sakinleri ve bakım evlerinde çalışan insanlar var. Aşı, gücü yetene değil, ihtiyaç duyanlara öncelik verilmesi planlandı." ifadelerini kullandı.

KRALİÇE 2. ELİZABETH İKİNCİ GRUPTA YER ALIYOR

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, koronavirüs aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor.

Dolayısıyla 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkın vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.