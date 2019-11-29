İngiltere'de bir kişi polis tarafından öldürüldü

İngiliz haber kanalı Sky News, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişinin polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Londra Köprüsü'nde bir grup arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Olay sonrası çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İngiliz polisi bıçaklanma ihbarı sonrası olay yerine intikal ettiklerini açıkladı.



Polisin olay yerine ulaşmasının ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi.