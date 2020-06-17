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  3. İngiltere'de Başbakan Johnson'ın aracına kaza yaptıran PKK sempatizanına gözaltı
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:16 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın aracına kaza yaptıran PKK sempatizanına gözaltı

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın aracına kaza yaptıran PKK sempatizanına gözaltı

İngiltere'de parlamento önünde protesto gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanı, Başbakan Boris Johnson'ın aracının önüne atladı. Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.

İngiltere’de Parlamento binası önünde terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, protesto gerçekleştirdi. Protesto sırasında PKK sempatizanlarından biri, parlamento binasından çıkış yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın makam aracının önüne atladı. Bu esnada Başbakan Johnson’ın aracına arkasında bulunan koruma aracı çarptı. Koruma aracında maddi hasar meydana gelirken, Londra polisi Johnson’ın aracının önüne atlayan PKK sempatizanını gözaltına aldı.

Kaza esnasında Başbakan Johnson’ın araçta olduğu yetkililer tarafından doğrulandı. PKK sempatizanı ise parlamento içindeki polis merkezine götürüldü.

Öte yandan PKK, İngiltere’de terör örgütleri listesinde bulunuyor.

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