İngiltere'de bakanlar 1 yıl önce uyarılmış

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere’de koronavirüs krizini yönetemeyen bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak dirençli bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını ortaya koydu. Gazeteye sızdırılan gizli belgede, hafif seyreden bir salgında bile on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

3 DALGA YAŞANACAK

Gerekli ekipmanların stoklanması ve toplumsal önlemlerin alınması çağrısı yapılan 600 sayfalık raporda şu ifadeler yer aldı: n Pandemi üç dalga halinde yaşanabilir ve her biri 15 hafta sürebilir. Bu dalgaların zirve noktası 6 ve 7. haftalar olarak öngörülebilir. n Nüfusun yüzde 50’si bir veya birkaç dalga içinde virüsten etkilenebilir. Asemptomatik hastalar nedeniyle bu sayı daha da yükselebilir n Salgın süreci ülke genelinde 65 bin 600 ölüme yol açabilir. n Salgının Birleşik Krallık’a ekonomik maliyeti 2.3 trilyon sterlin olabilir n Pandemi sona erse bile sağlık sisteminin düzelmesi aylar hatta yılları bulabilir. Bu büyük bir risk oluşturuyor.