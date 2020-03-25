İngiltere'de 21 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiliz vatandaşı 21 yaşındaki Chloe Middleton, başka hiçbir hastalığı ya da rahatsızlığı olmadığı halde koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Middleton, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden en genç İngiliz vatandaşı oldu.

The Sun’da yer alan habere göre, Chloe Middleton’ın ailesi, “yaşadıkları acının, insanların Kovid-19’u daha ciddiye alması için önemli bir işaret olduğunu” söyledi.

Chloe’nin annesi Diane, koronavirüsün “sıradan bir virüs” olduğunu sanan insanların başlarını ellerinin arasına alıp bir kez daha düşünmeleri gerektiğini söyleyerek herkesin evde kalması gerektiği çağrısını yineledi.

İngiltere’de 22 Mart’ta 18 yaşında bir genç koronavirüsten hayatını kaybetmiş, fakat doktorlar, ikincil bir hastalığı olan gencin ölümünde koronavirüsün doğrudan bir etkisinin olmadığını açıklamıştı.

8 binden fazla kişiye koronavirüs tanısı koyulan İngiltere’de şimdiye dek 422 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson üç hafta süreyle kısmî sokağa çıkma yasağı ilan ederken, tüm barlar, restoranlar ve hayati öneme sahip olmayan işletmeler kapatılmıştı.