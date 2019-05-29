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29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:19 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:26

İngiltere'de 2.000 yıl öncesine ait bir altın sikke bulundu

İngiltere'de 2.000 yıl öncesine ait bir altın sikke bulundu

İngiltere'de bir tarlanın zeminini inceleyen kişi, metal detektörüyle yaklaşık 2.000 yıl öncesine ait mükemmel bir şekilde korunmuş bir altın sikke keşfetti.

Amatör defineci, Roma İmparatoru Allectu'nun yüzünün yer aldığı milattan sonra 293 dönemine ait olduğu belirtilen bir sikke buldu.

Aureus olarak bilinen 24 ayar altın sikkenin, önümüzdeki ay müzayedede çıkması durumunda 100.000 sterline (yaklaşık 765 bin TL) satılması bekleniyor.

Sikkeyi bulan ve adının açıklanmasını istemeyen 30 yaşındaki kişi, başlangıçta madalyonun ağırlığından dolayı sahte olduğunu düşündüğünü ve Britanya Müzesi'ne götürdüğünü gerçeği ve böylece öğrendiğini belirtti.

Değerli sikkeyi kimin alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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