Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9836
  • 6,6013
  • 303.226
  • 119636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü

İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü

İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü

İngiltere'de aynı aileye mensup 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı. 

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı. 

ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ 

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti. 

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

AA

 


O sözleri tepki çekmişti! İrem Derici'den açıklama
Tatsız pişti! Köşe kapmaca oynadılar
Özge Özpirinçci tepki topladı!
Diyet ve sporu hayatından çıkardı
'Ortada kaldım'

Türkiye´nin Gurur Tablosu! İşte Yerli ve Milli Silahlarımız

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi bugün yapılıyor

İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası