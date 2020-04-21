İngiltere Türkiye'den dilenip depolardaki ürünleri yurt dışına satıyor

Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

"Başka seçenekleri olmadığını" kaydeden firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve her gün aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Örneğin, dün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maske 3 tıra yüklenerek İtalya'ya gönderildi.



Sadece geçen hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maske AB menşeli tırlarca İngiltere'deki depolardan alındı.

Gazeteye konuşan İngiltere Sağlık Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Dr. Simon Festing, yardım tekliflerinin yanıtsız kalmasının ardından bazı üyelerinin yurt dışına koruyucu ekipman satmaya devam ettiğini doğruladı.

Festing, "İşletmeler için son derece zor bir zaman ve İngiltere içine satış yapamazlarsa ticari düzenlemeleri muhtemelen devam edecektir." dedi.

Haberde, hükümetin, aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar'ın da olduğu ülkelerden ürün temin etmek için çalıştığına atıfta bulunarak, yaşanan bu çelişkiye dikkat çekildi.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı artmış bulunuyor.

Halk Sağlığı Kurumunun yeni kılavuzunda ise Kovid-19 hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedilmişti.