İngiltere sahillerinde devasa denizanası

Geçen cumartesi Falmouth yakınlarında dalış yapan Biyolog ve yaban hayatı sunucusu Lizzie Daly, devasa Deniz Ciğeri Denizanası’yla karşılaştı. Daly, deniz canlısının kendi bedeniyle aynı büyüklükte olduğunu ve bu türün gördüğü en büyük örneği olduğunu söyledi. Deniz Ciğeri Denizanası sokması insanlara zararlı olmamakla birlikte hayvanlar öldükten sonra bile sokmaya devam edebiliyor.