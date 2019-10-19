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İngiltere Parlamentosu'dan flaş Brexit kararı!

İngiltere Parlamentosu'dan flaş Brexit kararı!

İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

İngiltere Parlamentosu'nun 306'ya karşı 322 oyla kabul ettiği önerge uyarınca Brexit anlaşmasıyla ilgili oylama bugün yapılmayacak.

Johnson'dan ise "AB'yle Brexit'in ertelenmesini müzakere etmeyeceğim" açıklaması geldi. 

23 Haziran 2016'da yapılan referandumdan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddetmişti.

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