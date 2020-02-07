Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,006
  • 6,5794
  • 302.652
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiltere parlamento binasında tilki paniği

İngiltere parlamento binasında tilki paniği

İngiltere parlamento binasında tilki paniği

İngiltere’nin Westminster şehrinde Britanya parlamentosunun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a tilki girdi.

İngiltere'nin Westminster şehrinde Britanya parlamentosunun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a giren tilki binanın en üst katına kadar çıktı. Parlamento binasına girerek dolaşan tilki bir süre sonra fark edilince kısa süreli paniğe neden oldu. Muhafazakar Milletvekili Julia Lopez "Westminster'daki ofisimden çıkarken merdivenleri çıkan bir tilki gördüm. 2017'den beri parlamentoda birçok şey gördük, ama bu hepsinin üstünde” ifadelerini kullandı. Parlamento üyesi Kerry McCarthy, kapısının önünde bulduğu tilki dışkısını twitter hesabından paylaşarak, “Görünüşe göre yaklaşık yarım saat önce Portcullis House koridorlarında koşan bir tilki vardı. Bunu ofisimin dışında buldum (2 kat yukarıda)” notunu düştü.

(İHA)


Demet'te görüntü var, ses yok!
MasterChef'in şampiyonu Cemre'nin yeni işi belli oldu!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
<p>Erzurum´u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ´Binbir H

´Kaza Bela Def Olsun´ Diye Doğaya 2001 Ekmek Bıraktılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Osmanlı-Rus Savaşı'nda kullanıldı! 3 bin metre yüksekte

Her biri servet değerinde olan dünyanın en pahalı 20 resmi