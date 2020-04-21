İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaşını sessiz geçiriyor

Kraliçe'nin doğum günü kutlamalarında bu sene değişikliğe gidilerek, Londra'nın farklı noktalarından yapılan top atışları iptal edildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, Kraliçe'nin Kovid-19 nedeniyle 16 bin 500'den fazla kişinin öldüğü bir ortamda kutlama yapılmasını uygun bulmadığı kaydedildi. Ayrıca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da kararda etkili oldu.

Kraliyet ailesinden doğum gününe ilişkin tek açıklama ise Twitter üzerinden yapıldı.

İkinci Elizabeth'in çocukluk görüntülerine de yer verilen açıklamada, "Milletler Topluluğunun Başkanı, Silahlı Kuvvetler Başkanı, 16 ülkenin devlet başkanı ve İngiliz tarihinin en uzun süreli hükümdarı, eş, anne, büyükanne ve büyük büyükanne. Doğum gününüz kutlu olsun Majesteleri." ifadesi kullanıldı.

Kraliçe, kısmi karantina süresince 98 yaşındaki kocası Prens Philip ile Londra'nın 35 kilometre batısında bulunan Windsor Kalesi'nde kalıyor.

İKİ DOĞUM GÜNÜ KUTLUYOR



Geleneksel olarak her yıl biri gerçek diğeri törensel olmak üzere 2 kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Gerçek doğum gününü ailesiyle geçirmeyi ve daha dar kapsamlı etkinlikler yapılmasını tercih eden 2. Elizabeth, törensel doğum günlerini haziran içinde kutluyor.

AA