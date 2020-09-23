İngiltere ikinci bir ulusal karantina uygulayabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dün Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı yeni tedbirlerle ilgili, kurallara uyulmaması halinde ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceğini ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, Sky News'e konuşan Raab, havaalanlarında yapılan testlerde "yanlış pozitif oranları"nın yüksek olması nedeniyle buralarda test yaptıranların birkaç gün sonra yeniden test yaptırması gerekebileceğini belirtti.

"HÜKÜMET KATI BİR ULUSAL KARANTİNADAN KAÇINMAK İSTİYOR"

Dün Başbakan Johnson, İngiltere'deki vaka artışları sonrası ülkesinde yeni tedbirleri açıklamıştı. Konuyla ilgili konuşan Raab, hükümetin yeni önlemleri, daha katı bir ulusal karantinadan kaçınmak için açıkladığını söyledi.

Yeni tebirlerin "dengeli, odaklanmış ve orantılı" bir adım olduğunu savunan Raab, yeni tebirlerin ulusal bir karantina anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

"İHTİYAÇ OLURSA ASKER DESTEK SAĞLAYACAK"

Raab, Başbakan Boris Johnson'un "tedbirleri alma konusunda askerden de destek almanın masada olduğu" şeklindeki açıklamasına muhalefetten gelen eleştirilere yönelik ise "İhtiyaç duyulursa polise yardım etmek için asker destek sağlayacak. Asker salgın döneminde, bireysel koruyucu ekipmanların taşınması için daha önce destek sağlamıştı." dedi.