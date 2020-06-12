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  3. İngiltere hükümetine büyük şok: Havayolu şirketleri dava açtı
12 Haziran 2020 Cuma 17:42 | Son Güncelleme:

İngiltere hükümetine büyük şok: Havayolu şirketleri dava açtı

İngiltere hükümetine büyük şok: Havayolu şirketleri dava açtı

İngiltere'nin üç büyük uluslararası hava yolu şirketi Britsh Airways, Ryanair ve EasyJet'in İngiliz hükümetinin yurt dışından gelen yolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulması yönündeki uygulamasını yargıya taşıdığı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, British Airways, Ryanair ve EasyJet’in İngiliz hükümetinin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelenlerin iki hafta karantinada tutulması yönündeki düzenlemeyi yargıya taşıdığını bildirdi.

İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere’ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

Düzenlemeye göre İngiltere’ye gelecek olan yolcuların iki hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte güvenlik güçlerine bildirmesi şartı da aranıyor.

Son dönemde ülkenin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, bu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt ise iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.

(AA)

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