İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter: “Üçüncü dünya savaşı çıkabilir”

İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel ekonomik krizin ve hâlihazırda süregelen bölgesel çatışmaların kontrolden çıkması durumunda yeni bir dünya savaşı yaşanması riskinin bulunduğunu söyledi.

Aksam.com.tr’nin Sky News’ten aktardığı habere göre, geçmişteki ekonomik krizlerin bir süre sonra güvenlik krizine dönüşmüş olduğunu hatırlatan General Carter, koronavirüsün sebep olduğu küresel ekonomik krizin de böylesi bir güvenlik krizine dönüşme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getirdi.

“DÜNYA BELİRSİZ VE HUZURSUZ BİR YER HALİNE GELDİ”



Dünyanın belirsiz, huzursuz ve endişeli bir yer haline geldiğinin altını çizen Carter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hâlihazırda süregelen bölgesel çatışmalar, tansiyonun yükselmesiyle birlikte daha güçlü silahların da sahaya inmesi ihtimalini beraberinde getiriyor. Tarih belki her zaman tekerrür etmez, fakat geçmişte yaşanmış dünya savaşlarına baktığınız zaman ülkeleri savaşa sürükleyen şeyin yanlış hesaplar olduğunu görürsünüz, ki umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız.”

“YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ”



Gelecekte yeni bir dünya savaşı yaşanması ihtimalinin “göz ardı edilemez bir risk” olduğunu vurgulayan General Nick Carter, herkesin bu riskin farkında olması gerektiğini ve geçmiş tecrübelerden faydalanarak adım atılması gerektiğini söyledi.