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İngiltere çocuklar için alarmda!

İngiltere çocuklar için alarmda!

İngiltere'de salgınla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu. Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. Vakalarda korona testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.


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