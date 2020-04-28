İngiltere çocuklar için alarmda!

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu. Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. Vakalarda korona testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.