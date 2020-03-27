İngiltere bu iddiayı konuşuyor! Kraliçe'de durum ne?

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Johnson’ın en son 11 Mart’ta Kraliçe ile görüştüğü belirtildi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in en son 11 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe’nin sağlığı ve refahı için tüm gerekli tedbirleri uyguladığı yinelendi.