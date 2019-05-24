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İngiltere Başbakanı Theresa May görevi bırakıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May görevi bırakıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu sabah yapacağı açıklamayla görevi bırakacağı tarihi duyurması bekleniyor.

BBC'ye bilgi veren üst düzey bakanlar, May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim de açıklayacağını söyledi. Bakanların verdiği bilgiye göre, Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor. Theresa May'in açıklamasını bugün iktidar partisinin kabinede görev almayan milletvekilleri ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra yapması bekleniyor.

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