Son dakika İngiltere Başbakanı Theresa May, 10 Haziran'da görevini bırakacağını açıkladı

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası'ndaki Muhafazakar Parti'nin meclis grubu olan 1922 Komitesi, parti liderliği için yapılacak yarış sürecinde Theresa May'in başbakanlığının sürmesini talep etti

May yaptığı açıklamada; "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Üzülerek söylemek istiyorum ki, üç kez denediğim halde başarısız oldum. Ülkemin çıkarı için başbakanlığı bırakmam gerektiği artık son derece açık bir hale geldi. Bu bağlamda 7 Haziran Cuma günü görevimi bırakacağımı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Theresa May, soru kabul etmeden Downing Sokağı'nda bulunan konutuna girdi.