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  • İngiltere Başbakanı Johnson'dan Doğu Akdeniz açıklaması: İki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz
20 Ekim 2020 Salı 18:46 | Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Doğu Akdeniz açıklaması: İki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Doğu Akdeniz açıklaması: İki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz
AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, AB ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz'de diyalog ihtiyacını vurgu yapan Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken İngiliz Başbakan Kıbrıs'ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

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