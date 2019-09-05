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  3. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında bir ihtilaf olduğunu söyleyerek bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Devlet Bakanı olarak atanan Jo Johnson, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Johnson Twitter'dan paylaştığı mesajında, aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında kaldığını ve bunun çözülemez bir gerginlik olduğunu söyleyerek istifasını duyurdu.

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