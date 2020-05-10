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İngiltere 14 gün kuralına daha yeni geçiyor

İngiltere 14 gün kuralına daha yeni geçiyor

İngiliz hükümeti, Türkiye'nin koronavirüs salgınının başından beri uyguladığı ‘yurt dışından gelenlere 14 gün karantina' kuralını ay sonunda uygulamaya koyuyor. Sadece İrlanda Cumhuriyeti istisna olarak tanındı.

İngiltere’ye gelenlerin konutlarında kendilerini karantinaya alması gerekecek.

ADRES BİLDİRECEKLER

İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi de gerekecek. İngiltere’de oturmayanların, kiralık konutlarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği ise net değil. Kamyon şöförleri ve diğer önemli sektörlerde çalışanların kuraldan muaf tutulacağı öğrenildi. BBC Muhabiri Tom Burridge, birçok insanın bunun neden haftalar önce yapılmadığını sorgulayacağını söyledi.


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