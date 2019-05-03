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  3. İngilizlerden YPG mezarlarına ziyaret

İngilizlerden YPG mezarlarına ziyaret

İngilizlerden YPG mezarlarına ziyaret

Türkiye’nin son dönemde düzenlediği hava operasyonlarında ölen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’li teröristlerin mezarlarının İngiliz diplomat ve askerler tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.

North Press Agency isimli Suriye haberleri yayımlayan sitenin haberine göre teröristlerin mezarlarını ziyaret eden İngiliz yetkililer, üzüntülerini dile getirdi. Mezarlık ziyaretine gelen askerlerin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koaliyonu mensubu oldukları belirtildi.

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