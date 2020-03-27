İngilizlerden 5 dolara hızlı koronavirüs test tanı kiti

İlk testlerden geçer not alan cihazın gerekli onayı alması durumunda seri üretime geçeceği belirtiliyor. Daha önce Filipinlerde tavuklarda görülen viral salgınları tespit etmek için kullanılan sistemi günümüz koşulları için yeniden uyarlayan ekip ilk testlerin olumlu sonuç verdiğini duyurdu. Brunel, Lanceaster ve Surrey üniversitelerinde görev alan bilin insanları tarafından geliştirilen cihazın maliyetinin 5 dolar olacağı belirtiliyor.

