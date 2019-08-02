İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi yarışmadan birinci oldu

Manolya Kupası'nda kadın jokeylerin katıldığı yarışı Haverland isimli atıyla birinci olarak bitiren Khadijah, yarış sonrası gözyaşlarını tutamadı. Hayır amaçlı olarak düzenlenen yarışı tribünlerde 25 bin kişi izledi. Yarış sonrası konuşan Khadijah Mellah, sevincini "Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Söylecek söz bulamıyorum" cümlesiyle anlattı. Mellah, "Bitiş çizgisini geçtiğimde inanamamıştım, ama sonra ailemi ve arkadaşlarımı sevinirken görünce ağlamaya başladım." dedi.

11 rakibini geride bırakan genç binici, yarış atı ile eğitimlere henüz 2 ay önce başlamıştı. 18 yaşındaki genç jokey, Müslüman kimliği nedeniyle yarış öncesi de büyük ilgi toplamıştı.

"Şimdiden diğer Müslüman kızlardan mesajlar almaya başladım" diyen Mellah, bu olumlu etkinin kendisini çok mutlu ettiğini de söylüyor. Genç binici, kimliği ile ilgili gelen sorulara yanıt vermekten genel olarak hoşlandığını ve fakat bazen bunun zorlayıcı olabildiğini ekliyor. Khadijah Mellah, "Müslüman kadınların tutkularını ve rüyalarının peşinden gidemeyecekleri şeklinde bir yanlış algı var" diyor.

NİSAN AYINA DEK YARIŞ ATINA BİNMEMİŞTİ

İngiltere'de Müslüman kadınların spor dallarındaki varlığını gözeten bir vakfın elindeki verilere göre, Müslüman İngiliz kadın jokeylerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. 7 yıl önce biniciliğe başlayan Khadijah Mellah, bu yılın Nisan ayına dek bir yarış atına binmemişti.

Khadijah'ın binicilik tutkusunun anlatıldığı "Rüyayı Sürmek" isimli bir belgesel çalışması da yapım aşamasında.

(BBC)