İngiliz ve Alman basını felaket tellalı

Financial Times, Türkiye’nin operasyonla “Suriye bataklığına daha çok gömülebileceğini” yazdı. Guardian’a göre ise Trump son kararıyla ABD’nin Ortadoğu’daki diğer çıkarlarını da tehlikeye attı. Almanya’da yayımlanan Badische Zeitung, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri bir harekat düzenlemesi halinde, en çok acı çekecek kesimin Suriye’deki siviller olduğuna dikkat çekiyor. Stuttgarter Nachrichten gazetesi de ABD birliklerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi ve Türkiye’nin askeri hareket düzenlemesi halinde IŞİD’in yeniden güçlenebileceğini dile getirdi.