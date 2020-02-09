Prens Harry dudak uçuklatan rakama konuştu... Çarpıcı itiraflar

Kraliyet görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere arasında yeni bir hayata başlama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Florida’da bir bankanın düzenlediği organizasyona katıldı.

İkiliden ilk olarak Markle sahneye çıkarken, kocasına duyduğu sevgiden bahsettikten sonra Prens Harry’yi çağırdı. Basına kapalı gerçekleştirilen davetten İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Harry’nin konuşmasında çarpıcı itiraflarda bulunduğunu söyledi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM

The Sun’ın aktardığı habere göre, görevlerini bırakma kararından pişmanlık duymadığını söyleyen Harry ailesini korumak istediğini, Meghan ve oğlu Archie’nin kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini belirtti.

Annesinin ölümünü yıllarca kabullenemediğini ifade eden Prens Harry, son birkaç yıldır bununla baş edebilmek için terapi gördüğünü anlattı.

Etkinlik öncesi ve sonrasında Markle’ın yakın arkadaşı ünlü tenisçi Serena Williams’ın evinde kalan çiftin, etkinlikte konuşma yapmak için 400 bin sterlin (3.1 milyon TL) aldığı belirtiliyor.