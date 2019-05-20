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İngiliz siyasetçiye 'milkshake'li saldırı

İngiliz siyasetçiye 'milkshake'li saldırı

İngiltere´de Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Newcastle şehrini ziyareti sırasında `milkshake´li saldırıya uğradı.

Saldırı, İngiltere´nin Newcastle şehrinde meydana geldi. Yerel medya, Nigel Farage´ın, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Newcastle şehrini ziyaretinde, şehir anıtı önünde yaptığı kısa konuşmanın ardından `milkshake´ saldırısına uğradığını duyurdu. Görüntülerde, takım elbisesinin büyük bir bölümü sütlü içecek ile kaplanmış olan Farage, korumalarına yönelik, "Tam anlamıyla fiyasko" diyerek tepki gösterdi.

SALDIRGAN TWITTER'DAN DUYURMUŞ

Saldırganın, Farage'ye yönelik saldırı öncesi sosyal medya hesabından,  `milkshake´in fotoğrafı ile beraber "Milkshake'mi aldım ve tesadüfen bir Brexit Partisi yürüyüşü var ...." mesajını paylaştığı görüldü.

BU İLK `MILKSHAKE´ SALDIRISI DEĞİL

3 Mayıs'ta gerçekleşen ve İslam karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edilmişti. Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki `milkshake´ içeceği Robinson´un suratına atmıştı.

(DHA)

 

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