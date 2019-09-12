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  3. İngiliz medyasından çarpıcı iddia! Pentagon Çin ordusunu markaja aldı

İngiliz medyasından çarpıcı iddia! Pentagon Çin ordusunu markaja aldı

İngiliz medyasından çarpıcı iddia! Pentagon Çin ordusunu markaja aldı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD teknolojilerinin tedarik zincirinin güvenliği için Çin ordusu ile bağlantısı olabilecek şirketlerin listesini oluşturduğu iddia edildi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan askeri yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının bir süredir tedarik zinciri incelemesi kapsamında savunma şirketleri ve organizasyonlarını, Çin ordusu ile ilişkisi olma ihtimaline karşı mercek altına aldığını belirtti.

Yetkililer, şirketlere yönelik bu incelemenin, ABD ordusunun satın alacağı teknolojilerde Çin ordusu karşısında zafiyete düşmemesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

Ayrıca Pentagon'un bazı savunma şirketlerine ulaşarak tedarik zincirlerindeki şirketlerle ilgili detaylı bilgi talep ettiği belirtildi. 

Pentagon ise konuyla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan kaçındı.

(AA)

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