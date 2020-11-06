  • $8,4463
  • 10,0038
  • 526.743
  • 1180.02
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İngiliz medyası Putin'in ocak ayında görevi bırakacağını iddia etti
06 Kasım 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:

İngiliz medyası Putin'in ocak ayında görevi bırakacağını iddia etti

İngiliz medyası Putin'in ocak ayında görevi bırakacağını iddia etti
DHA

İngiliz medyası Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayında görevi bırakacağı yönünde bir iddia öne sürdü.

İngiliz medyası tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Parkinson hastalığı nedeniyle ocak ayında görevini bırakacağı ileri sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kafaları karıştıran bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012 yılından bu yana Parkinson hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, söylendi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisini teşkil ettiği ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarının “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.

<h3> ARAMA MOTORLARI TARAFINDAN FARK EDİLMEZ.</h3><p>Deep Web Türkçe karşılığı derin internet d

İnternetin gizli yüzünde neler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

5 asırlık han ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.