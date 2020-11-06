İngiliz medyası Putin'in ocak ayında görevi bırakacağını iddia etti

İngiliz medyası tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Parkinson hastalığı nedeniyle ocak ayında görevini bırakacağı ileri sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kafaları karıştıran bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012 yılından bu yana Parkinson hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, söylendi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisini teşkil ettiği ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarının “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.