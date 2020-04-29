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  3. İngiliz medyası iddiaları büyüttü: Kim için cenaze hazırlığı yapılıyor

İngiliz medyası iddiaları büyüttü: Kim için cenaze hazırlığı yapılıyor

İngiliz medyası iddiaları büyüttü: Kim için cenaze hazırlığı yapılıyor

Kalp ameliyatı geçirdiği için bir süredir ortalarda görünmeyen ve öldüğüne dair söylentiler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında spekülasyonlar devam ediyor.

İngiliz medyasında yayımlanan son uydu görüntülerinden yola çıkılarak Kim için başkent Pyongyang’daki Kim İl-sung Meydanı’nda yapılacağı öne sürülen cenaze için geçici yapıların inşa edildiği iddia edildi. Güney Koreli yetkililer, sağlığı hakkındaki spekülasyonları sürdüğü Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un koronavirüs endişesi nedeniyle ortada görünmüyor olabileceğini belirtti. 


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