İngiliz medyası iddiaları büyüttü: Kim için cenaze hazırlığı yapılıyor

İngiliz medyasında yayımlanan son uydu görüntülerinden yola çıkılarak Kim için başkent Pyongyang’daki Kim İl-sung Meydanı’nda yapılacağı öne sürülen cenaze için geçici yapıların inşa edildiği iddia edildi. Güney Koreli yetkililer, sağlığı hakkındaki spekülasyonları sürdüğü Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un koronavirüs endişesi nedeniyle ortada görünmüyor olabileceğini belirtti.