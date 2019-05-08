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  3. İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie adı verildi

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie adı verildi

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie adı verildi

İngiltere'de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ilk çocuklarına Archie ismini verdi.

İngiltere'de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ilk çocuklarına Archie ismini verdi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, bebeğin tam adının Archie Harrison Mountbatten-Windsor olduğu açıklandı.

Çift de sosyal medya hesaplarından bebeğin Kraliçe Elizabeth'e takdim edildiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

6 Mayıs'ta dünyaya gelen kraliyet ailesinin yeni erkek üyesi, babası Prens Harry'nin ardından İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

Çift, geçen mayısta başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Markle da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Oyuncu olan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

AA

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