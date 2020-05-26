Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiliz hükümetinde danışman skandalı istifa getirdi
26 Mayıs 2020 Salı 12:21 | Son Güncelleme:

İngiliz hükümetinde danışman skandalı istifa getirdi

İngiliz hükümetinde danışman skandalı istifa getirdi

İngiltere'de Devlet Bakanı Douglas Ross, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden başbakanlık danışmanının açıklamasının tatmin edici olmaması nedeniyle istifa etti.

Ross, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dominic Cummings'in iddialara ilişkin ayrıntılı izahatını duymayı beklediğim için, konuyla ilgili kamuoyu önünde konuşmadım. Açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladım ancak olayda hala izaha muhtaç kalan noktalar benim için sorun teşkil ediyor. Bu nedenle bakanlık görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cummings'in çiğnediği kurallara uyan pek çok vatandaşın hasta yakınlarını ziyaret edemediğini, hayatını kaybeden yakınlarını son bir kez göremediğini veya cenazesine katılamadığını vurgulayan Ross, "Şimdi onlara vicdanım rahat şekilde 'siz hepiniz hata ettiniz, sadece üst düzey bir hükümet danışmanı doğru yaptı' diyemem." değerlendirmesinde bulundu.

- CUMMİNGS OLAYI

Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Cummings'in mart sonunda sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı olarak eşi ve çocuğuyla Londra'yı terk ettiği, ülkenin kuzeydoğusundaki ebeveynlerinin yanına gittiği ve orada da en az bir kez kaldığı evi terk ederek yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gittiği ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunun ve muhalefet partilerinin istifası veya görevden alınması için artan baskısı karşısında Cummings dün bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Johnson da hem önceki gün, hem dün konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarda Cummings'i savunmuştu.


Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!
İngiltere'de hükümet krizi! Başbakan sahip çıkınca istifa etti
Tedavisini Başkan Erdoğan üstlenmişti... Küçük Taha'dan sevindiren haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser konuştu: Silahımı çekip ateşleme şansım vardı ama...
Nokta atışıyla vuruldular... Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

ŞOK 27 Mayıs - 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu çıktı!

Yeni kareler ortaya çıktı! İşte Yassıada'da yaşananlar...