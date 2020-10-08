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  • İngiliz gazetesi iddia etti! Rusya Devlet Başkanı Putin gizlice ikiz babası oldu
08 Ekim 2020 Perşembe 22:13 | Son Güncelleme:

İngiliz gazetesi iddia etti! Rusya Devlet Başkanı Putin gizlice ikiz babası oldu

İngiliz gazetesi iddia etti! Rusya Devlet Başkanı Putin gizlice ikiz babası oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'le (68) ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2008’den beri Putin’le ilişkisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva’nın (37) doğum yaptığı öne sürüldü. The Sun gazetesinin haberine göre Kabayeva, geçen yıl nisan ayında Moskova’daki bir klinikte ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı. Kabayeva’nın 2015’te doğurduğu ilk çocuğunun babasının da Putin olduğu iddia edilmişti.

<p>Editör: <a href='mailto: duygu.gecu@turkmedya.com'>duygu.gecu@turkmedya.com</a></p><p>Kurgu: 

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